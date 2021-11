La Royal Team Lamezia si prepara allo scontro con la Wolves Napoli

Mister Giorgi ne è sicuro: “Partita durissima ma noi giocheremo una grande gara”

Il tecnico biancoverde analizza lo stimolante scontro diretto di domenica contro la Wolves Napoli, tornando solo per un attimo alla vittoria dell’ultimo turno ottenuta nel derby con la Sangiovannese: “Venivamo da una settimana particolare perché l’approccio alla partita contro il Caserta non mi era piaciuto. Domenica invece è stato tutto perfetto. Sono davvero felice di come si allenano le ragazze, di quello che danno in ogni singolo allenamento, e raccogliere poi nel fine settimana i frutti di quanto seminato è il giusto premio per tutti i loro sacrifici”.

Una posizione di classifica importante quella che occupano le ragazze di Mister Giorgi che, giornata dopo giornata, provano a confermarsi nelle prime posizioni: “Stiamo facendo un campionato straordinario. Ad inizio anno nessuno tra gli addetti ai lavori ci accreditava nei primi posti, in tanti ci davano fuori anche dai playoff. Siamo felici che fin qui il campo stia dando ragione al nostro credo. Quello che chiedo alle ragazze è di continuare a ragionare come una grande squadra per tutta la stagione, anche quando arriveranno momenti difficili, solo così possiamo mantenerci ai vertici della classifica”.

E proprio parlando di vertice, domenica il big match sul campo della Wolves Napoli ancora imbattuta. Il mister ce la presenta così: “Sappiamo che la prossima gara sarà durissima ma siamo pronti a battagliare e sono convinto che diremo la nostra. Dobbiamo rispettare ogni singolo avversario ma al tempo stesso non pensare troppo alle altre squadre. Stiamo cercando di costruire una nostra identità ben precisa e piano piano ci stiamo riuscendo, quindi siamo sicuri dei nostri mezzi”.