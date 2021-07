Royal Team Lamezia: la prima conferma è il fenomeno brasiliano Julia Ferreira

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Prima conferma in casa Royal Team che è lieta di annunciare il rinnovo di Julia Ferreira, la giocatrice brasiliana vestirà per il secondo anno consecutivo i colori biancoverdi

C’è grande orgoglio da parte della società che è riuscita a trattenere una delle migliori giovani in circolazione, arrivata a Lamezia come una promessa del futsal aveva bisogno di dimostrare sul campo il suo potenziale, infatti nel suo primo anno in Italia ha dimostrato tutto il suo valore distinguendosi per velocità e forza nel suo mancino, nonché di abnegazione e grinta in campo, caratteristiche che ha saputo mettere a disposizione della squadra, confermando di essere una delle migliori nel suo ruolo.

Diventata ormai una delle migliori millenium del panorama calcettistico, il presidente ha saputo trattenere il gioiello brasiliano su cui si erano posati gli occhi di molti. Ferreira ha scelto la società lametina per continuare il percorso intrapreso la scorsa stagione, queste le sue prime parole: ‘’Sono molto felice di far parte di questa squadra ancora un anno. La scorsa stagione ho dato il mio contributo senza conoscere il futsal italiano che presenta diverse caratteristiche rispetto al futsal brasiliano, questa stagione invece sono sicura che insieme a mister Giorgi riuscirò a dare il meglio per portare a casa gli obiettivi della squadra. Ho scelto Lamezia perché qui ho trovato una famiglia e un ambiente dove tutti credono nello stesso obbiettivo. Ringrazio la società per questa opportunità e in bocca al lupo a noi.’’