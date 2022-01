La Royal Team Lamezia pronta alla sfida contro l’Irpinia

Mancano poco meno di 24 ore a quello che poteva essere un super match, e che invece, una coppia arbitrale discutibile della scorsa settimana, togliendo di scena chirurgicamente la bomber Ferreira e la spagnola Marin, lo rende un tantino meno godibile

Ma la Royal cercherà di giocarsela con gli effettivi rimasti.

Le ragazze in settimana si sono allenate duramente in vista dell’impegno di domenica.

Una vittoria contro la prima della classe oltre a punti, potrà dare quella spinta in termini di morale, un pò calata durante questo mese.

Il presidente onorario Gigi Fazio dichiara: “Sarà un impegno molto ostico per noi, considerata anche l’assenza di due giocatrici importanti quali Ferreira e Marin. Ma noi venderemo cara la pelle, come siamo da sempre abituati a fare. Faremo di tutto per riscattare la sfortunata partita dell’andata, il PalaSparti sarà una bolgia!”