Royal Team Lamezia sconfitta dal Molfetta nella semifinale di Coppa Italia

Testa e cuore non bastano alla Royal Team Lamezia nella gara di semifinale di Coppa Italia giocata sul campo del Molfetta

Nella replica della gara di sette giorni fa, allora valida per la prima di ritorno del campionato, identico risultato ma match completamente diverso.

Le royaline tengono botta alle padrone di casa fino a meno di tre minuti dalla fine quando le padrone di casa, sfruttando qualche errore di troppo delle avversarie, chiudono la gara ma fino a quel momento la contesa è stata sul filo dell’equilibrio con Serrano e compagne che rispondevano al vantaggio delle padrone di casa e si giocavano la gara a viso aperto. Senza dubbio rispetto alle gare precedenti la formazione del presidente Mazzocca ha fatto vedere di essere costantemente in miglioramento ma paga una rotazione più corta rispetto alle avversarie e deve quindi moltiplicare le forze per stare al passo delle avversarie.

Una partita di coraggio impostata dallo staff tecnico lametino che ha cercato fin da subito di giocarsi la partita sfruttando il portiere di movimento con la De Sarro. Il vantaggio delle padrone di casa arrivava sul finire del primo tempo con Mazzuoccolo che, con un tiro dalla distanza, pescava il jolly con palla che si infilava nel sette alla sinistra di Radu. Svantaggio immeritato per le biancoverdi che cercavano subito la replica ma il primo tempo si chiudeva con le padrone di casa avanti 1-0. Ripresa ancora a viso aperto tra le due squadre e Royal che trova la rete del pareggio a metà tempo con Stefania Corrao su calcio da fermo. La lametina sfruttava alla perfezione un tiro d’angolo impattando la sfera al volo che si insaccava rasoterra sulla destra della Liuzzo.

Gara quindi in equilibrio fino alla fase finale che vedeva protagonista ancora la Mazzuoccolo che metteva a segno la tripletta personale per chiudere la gara, con la Royal che però deve mangiarsi le mani per aver sprecato la palla del 2-2 con una facile occasione. Era la Valladares che praticamente a porta vuota mandava la palla a stamparsi sul palo.

Buona gara delle lametine quindi ma amaro in bocca per quel finale da resettare e buttarsi subito sul campionato.

FEMMINILE MOLFETTA-ROYAL TEAM LAMEZIA 3-1

MOLFETTA: Liuzzo, Mezzatesta, Mangafas,Pedace, Dicorato, Mazzuoccolo, Dicuonzo, Barile, Faticuso, De Castro, Monaco, Borraccino. Allenatore: Diego Iessi

ROYAL TEAM LAMEZIA: Radu, Corrao, Primavera, Moreno, Valladares; Serrano, De Sarro, Polizzi, Grandinetti, Gualberto. Allenatore: Francesco Schiavello

Arbitri: Pasquale Marcello Falcone di Foggia e Diego Ramires di Lecce

Cronometrista: Francesco Conca di Barletta

MARCATORI: 1T 17’59” Mazzuoccolo 2T 8’13” Corrao 17’42” Mazzuoccolo 18’31” Mazzuoccolo