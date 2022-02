Royal Team Lamezia, con la Segato per continuare a sperare

La squadra biancoverde sarà impegnata domenica 6 febbraio alle 17 a Polistena, nel derby calabrese con la Segato, una tra le rivelazioni del campionato

Dopo l’amarezza delle ultime due gare, la Royal prova a riscattarsi in terra di Calabria.

Mister Giorgi potrà nuovamente contare su Ferreira e Marin che hanno scontato il turno di squalifica.

Il presidente Mazzocca, prova a suonare la carica: «nell’ultimo match abbiamo affrontato la regina del girone, giocando alla pari nonostante due assenze importanti e l’immunità da cartellini che avvolge la prima della classe. Al contrario per la Royal sembra una costante la facilità con la quale si estraggono i cartellini anche in caso di falli normali da gioco. Cartellini che hanno decimato stranamente la squadra nelle ultime 4 partite. Sono convinto che non è tutto perduto, possiamo ancora dire la nostra, ed è quello che faremo a partire già da domenica prossima!»