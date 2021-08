Sabato il rapper Geolier sul palco del Coolbay Resort di Gizzeria Lido

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Continua il viaggio estivo del Coolbay Resort di Gizzeria Lido tra la musica più amata e ballata dai giovani.

Sabato 7 agosto arriva il rapper partenopeo Emanuele Palumbo, in arte Geolier. Il live inizierà alle 22.30.

Nato e cresciuto a Secondigliano, a soli 21 anni è tra i più attivi sulla scena rap e trap. Profondamente legato e influenzato dalle sue radici (basti pensare che il termine francese geolier è traducibile con la parola “secondino”, comunemente utilizzata per definire chi vive proprio nella sua città natale), nel 2018 ha pubblicato il suo primo brano su YouTube ovvero P Secondigliano, riscuotendo subito un’enorme successo.

Al primo singolo seguono altri brani molto apprezzati, quali “Mercedes”, “Queen” e “Mexico”.

Nel 2019 arrivano le collaborazioni: con Emis Killa nel brano “Montecarlo”, con Rocco Hunt nel singolo “Nisciun”, e poi ancora Night Skinny, Lele Blade, Vale Lambo e CoCo, Samurai Jay.

Nello stesso anno arriva il full-length d’esordio intitolato “Emanuele” che include 16 brani, anticipato da “Yacht” feat. Luchè. L’album altro non è che uno spaccato di vita crudo e sincero ed è presto disco d’oro, con oltre 25 mila copie vendute.

Nel 2020 le collaborazioni si fanno “più importanti”. Lo vediamo con I Desideri nel brano “Superstar”, con Neves 17 e Lele Blade in “Fuego”, con Boro Boro in “Nena”, e lo vediamo in “Cyborg” di Guè Pequeno e in “Valentino” di Vale Lambo.

Certamente è il feat. con Sfera Ebbasta nel singolodi Shablo “M’Manc” a dargli ,maggior successo tra il grande pubblico.

In nemmeno 3 anni è diventato uno dei top player in Italia, la sua è una carriera in ascesa.

Sabato 7 agosto un altro grande live sarà dunque protagonista dell’estate calabrese. A far da padrone, come sempre, la musica in riva al mare. M.F.G.

Per info e prenotazioni: 371.3802743