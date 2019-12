Lamezia. Primo consiglio comunale: all’odg l’elezione del presidente del civico consesso

LAMEZIA. È in programma per sabato prossimo, 21 dicembre alle 9, la riunione del primo consiglio comunale, nel salone municipale di via Perugini.

I punti all’ ordine del giorno dell’assemblea, eletta alle recenti amministrative di novembre, sono: l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, l’elezione del presidente e vicepresidente del consiglio comunale, il giuramento del sindaco, la comunicazione dei componenti della giunta comunale, l’elezione della Commissione elettorale comunale e, infine, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali nelle società partecipate del Comune. Alla prima convocazione della nuova assemblea cittadina parteciperà il sindaco, la giunta e i neoeletti consiglieri.

Tra i banchi della maggioranza siederanno: Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Anna Caruso, Giovanni Arrigo Saladini, Rosy Rubino, Antonio Lorena, Tranquillo Paradiso, Peppino Zaffina, Maria Grandinetti, Giovanni Pulice, Antonietta D’Amico, Danilo Gatto e Davide Mastroianni.

All’ opposizione, gli ex candidati per la carica di sindaco Ruggero Pegna, Eugenio Guarascio e Rosario Piccioni, insieme a Matteo Folino, Antonio Mastroianni, Pietro Gallo, Mimmo Gianturco, Aquila Villella, Lucia Alessandra Cittadino. Per la prima riunione di sabato prossimo c’è grande attesa ed attenzione per l’elezione del presidente e vicepresidente dell’assemblea cittadina.

Dopo le polemiche che hanno spaccato partiti e opinione pubblica in campagna elettorale e nel corso della verifica dei verbali di scrutinio, senza dimenticare i tre esposti delle liste di Massimo Cristiano (in cerca di chiarezza sul conteggio dei voti); dopo l’assegnazione in tempi record delle deleghe agli assessori della nuova giunta, il nuovo consiglio comunale avrà molto su cui discutere e lavorare.