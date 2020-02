Un altro sabato di vittorie per la Raffaele Lamezia

Sabato decisamente positivo per la Raffaele Lamezia che ottiene una doppia vittoria per 3-0 per entrambe le squadre maschile e femminile impegnate nel campionato di serie C

La squadra maschile, impegnata in “trasferta” al PalaSparti, conquista il derby contro la Volo Virtus Lamezia. La femminile invece ha ospitato l’Olio Santa Chiara Fazzolari.

Due vittorie importanti, che hanno permesso ai ragazzi di mantenere un buon margine di distacco dalla seconda in classifica, e alle ragazze di ottenere tre punti preziosi in chiave salvezza.

VOLO VIRTUS – RAFFAELE LAMEZIA 0-3 (14-25, 21-25, 18-25)

VOLO VIRTUS LAMEZIA: Raso, Amendola, Cristiano, Grandinetti, Renda, Tarquini, Saffioti, Pontieri, Viterbo, Battimelli, Perri, Morello, Guzzo. All. Cittadino

RAFFAELE LAMEZIA: Torchia, Citriniti, Rizzo, Porfida, Sacco, Graziano, Butera, Pisani, Caligiuri, Mancuso, Chirumbolo, Davoli. All. Torchia

A fine serata, il presidente Francesco Strangis dichiara:«un sabato veramente felice, sono contento perchè le ragazze hanno fatto una grande partita. Volevo sottolineare l’impegno e la dedizione di tutte le giocatrici, dalla prima all’ultima, siamo soddisfatti perché era un match sentito, molto importante per noi, sono tre punti d’oro che ci permettono un pò di rifiatare. Tre punti ottenuti contro un avversario che ha un buon piazzamento in classifica, quindi non facili da conquistare. A concludere in bellezza la giornata poi il derby dei ragazzi, dove ho visto il mister fare qualche rotazione probabilmente in previsione della partita di martedì a Crotone (andata di coppa Calabria, n.d.r.). Non ci nascondiamo, la finale di coppa è uno degli obiettivi della stagione, poi sappiamo che essendo una partita secca può succedere di tutto, ma il nostro obiettivo minimo è quello di arrivare li a giocarcela, quindi, dopo il bel derby giocato stasera, siamo già proiettati con la testa alla partita di martedì.»

RAFFAELE LAMEZIA BIESSE CAR WASH – OLIO SANTA CHIARA FAZZOLARI 3-0 (25-18, 25-17, 25-17)

RAFFAELE LAMEZIA BIESSE CAR WASH: Brigante, Butera Al., Butera Au., Fazio, Gambardella, Incarbona, Mangiapane, Mastroianni, Perri, Porcelli, Ruberto C., Ruberto G., Schirripa, Strangis, Talarico, Trimboli N., Trimboli S. All. Grandinetti

OLIO SANTA CHIARA FAZZOLARI: Amante, Bruzzese, Cangemi, Do Matto, Greco G., Greco M., Maugeri, Panetta D., Panetta M.L., Panetta M. R., Pasqualino, Romeo. All. Di Garbo