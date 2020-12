I “Sacchi della Solidarietà”, iniziativa a favore della Caritas Diocesana

I “Sacchi della Solidarietà” quest’anno hanno sostituito la tradizionale “cena delle solidarietà” che ogni anno il Despar Centro-Sud ha organizzato insieme alla Caritas diocesana

Comunicato Stampa

Per questo Natale, purtroppo, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, e’ stato impossibile procedere alla preparazione di questo evento.

Emergenza che, però, non ha fermato la macchina della solidarietà. Infatti, il Despar di via Giorgio la Pira ha promosso un’alternativa alla cena, attraverso la donazione alla Caritas Diocesana di Lamezia Terme, nella giornata del 9 dicembre scorso, dei “sacchi della solidarietà” contenenti generi alimentari di prima necessità che saranno distribuiti dagli operatori della Caritas alle famiglie e alle persone bisognose della diocesi.

Un gesto di solidarietà che il direttore della Caritas diocesana di Lamezia Terme, don Fabio Stanizzo, ha apprezzato e accolto con grande entusiasmo, specialmente in un momento in cui sono aumentate le difficoltà economiche delle famiglie ed in un momento in cui stanno aumentando le povertà. Per questo motivo, don Fabio ha deciso di promuovere personalmente l’iniziativa, in collaborazione con tutti gli altri operatori Caritas.