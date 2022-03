Plauso all’iniziativa del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, sulla ricostituzione dell’Osservatorio sulla violenza di genere

Comunicato Stampa

Un’iniziativa di estremo valore sostanziale che consente di esprimere un segnale importante per la difesa delle fasce deboli spesso senza alcuna possibile tutela.

Un modo reale per mettere insieme una rete funzionante e presente sul territorio e per cercare, da una parte, di limitare l’aggressione al genere femminile e, dall’altra, a fornire ai territori ed alle comunità un punto di riferimento per combattere una battaglia difficile e che ha portato tanto dolore e molte vittime, anche a seguito di una mentalità che dovrebbe scomparire.

Con tale iniziativa il Presidente Mancuso ha raccolto le istanza di tante associazioni, persone e vittime di una sopraffazione maschile che ha lasciato segni indimenticabili nella sfera umana e che non può, sicuramente, proseguire in questo percorso negativo.