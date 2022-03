Saccomanno (Lega): bisogna dare sostegno agli operatori della giustizia

È indispensabile sostenere la proposta emendativa n. 19.0.23 testo 2 al D.L. 2025 “Sostegni Ter”, in discussione in Commissione al Senato, in favore degli operatori assunti a tempo determinato lo scorso anno presso il Ministero della Giustizia, i cui contratti andranno a scadere già dal prossimo mese di giusto

Comunicato Stampa

Non è pensabile che si possano perdere delle preziose risorse che hanno potuto fare esperienza e rendere un servizio rilevante al sistema giudiziario in un momento in cui le strutture suddette risultano inadeguate sotto l’aspetto dei dipendenti e dell’efficienza.

Una dispersione, specialmente in Calabria, che potrebbe arrecare un grave danno ad una macchina che già arranca e che sta cercando di uscire da un arretrato pazzesco e da tempi biblici per poter ottenere delle risposte.

Senza aggiungere i tanti errori giudiziari che spesso sono il frutto della mancata e adeguata organizzazione degli uffici.

Di tale problema e della esigenza di mantenere in servizio i predetti operatori, gli uffici periferici hanno inviato al Ministero una nota per cercare di sostenere, appunto, la proposta emendativa. Di tale problematica sono stati anche investiti i vertici dei partiti e della regione.

E’ importante, pertanto, che ognuno faccia la sua parte e si concentri per evitare che si creino ulteriori crepe ad un sistema che lascia molto a desiderare, benché vi siano esempi di profondo sacrificio per cercare di ovviare a mancanze denunciate da tempo.

Giacomo Francesco Saccomanno

Commissario Lega Calabria