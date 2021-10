Saccomanno: Lega protagonista del futuro della nostra terra

Regionali, grande successo della Lega



Comunicato Stampa

Grande soddisfazione della Lega per il risultato ottenuto: la conferma dei quattro seggi è, certamente, un grande successo.

Un forte ringraziamento a tutti i candidati – eletti e non eletti – per il loro impegno e per il lavoro che hanno svolto, ai componenti e militanti tutti del partito, a Nino Spirlì che ha saputo ben traghettare, a Roberto Occhiuto che sarà, certamente, un grandissimo governatore e, infine, al nostro capitano Matteo Salvini che tanto ha tenuto alla Calabria, divenendo uno di noi!

Questa importante vittoria ci consentirà di essere presenti nella prossima giunta regionale e di poter condividere quel progetto di cambiamento reale posto alla base del programma della Lega.

La partecipazione e la presenza del partito di Salvini potrà, finalmente, portare a programmare il futuro della Calabria ed a renderla efficiente, adeguata, tecnologicamente all’avanguardia, cioè una regione che possa competere con le sfide del presente e che possa dare ai cittadini quei servizi che meritano, oltre a creare le condizioni per una crescita economica, occupazionale e infrastrutturale.

Mettendo al centro del progetto Calabria una sanità che deve essere totalmente riformata e sistemata, senza se e senza ma.

La Lega, quindi, sarà protagonista del futuro della nostra terra, grazie al consenso ricevuto ed al riconoscimento che i calabresi gli hanno voluto tributare.

Il Commissario regionale Lega

Giacomo Francesco Saccomanno