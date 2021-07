Saladini: la città deve fidarsi di me. Il progetto è a lungo termine

Dichiarazione del presidente Felice Saladini in merito alle indiscrezioni, emerse nei giorni scorsi, che hanno messo in discussione la prosecuzione del progetto calcistico relativo alla Vigor Lamezia

“Non ho mai messo in discussione e rimango ben saldo al mio progetto con la squadra. Voglio continuare a dare a Lamezia la squadra della città. Sono estremamente determinato a portare avanti gli obiettivi e i progetti che scelgo, la Vigor è tra questi e non si mette in discussione. Il mio progetto imprenditoriale oggi ha un nuovo punto di partenza ma questo non mi impedirà di continuare a essere presente per il mio territorio, la mia città natale, nonostante io viva ormai fuori. Ho preso un impegno e voglio rispettarlo e mandarlo avanti.

La città deve fidarsi di me. Il progetto è a lungo termine e non dobbiamo assolutamente fermarci davanti agli ostacoli, che sicuramente incontreremo, ma questo non mette in discussione la società o il progetto. Sarò al fianco della mia città e parteciperò alla rinascita del progetto Vigor, portando avanti il nome e il buon operato di Lamezia e della squadra.”