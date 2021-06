Saladini (Vigor Lamezia): playoff, io ci credo!

In vista dell’avvio dei playoff, le dichiarazioni del presidente della Vigor Lamezia Felice Saladini

“Ci siamo. Siamo ai playoff!

Pronti ad affrontare questa grande sfida tutti insieme. Pronti a sostenere i nostri ragazzi che hanno dimostrato carattere e passione in questi mesi complicati.

Tutti siamo importanti per il raggiungimento di questo risultato: società, dirigenti, staff, giocatori.

Fondamentale è il dodicesimo uomo: il nostro pubblico.

I nostri ragazzi hanno bisogno di sentire il sostegno di appassionati, tifosi, ultras.

Tutti verso un unico obiettivo: VINCERE !

Potete contare su di noi.

Potete contare sul nostro desiderio di sognare tutti insieme e di trasformare i sogni in successi. Sapete che il vostro cuore, il cuore della nostra squadra, ora più che mai, è il cuore di tutti.

Forza Vigor Lamezia, io ci credo!”