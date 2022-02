Il Sambiase batte il Guardavalle con un gol di Pellegrino

Un gol di Pellegrino in chiusura di primo tempo consente al Sambiase di battere il Guardavalle al Gianni Renda nel match valido per il 17° turno in Prima Categoria girone C

I giallorossi di mister Paolo Gallo, al sesto risultato utile consecutivo dall’arrivo del tecnico cosentino in panchina, proseguono la loro rincorsa alle prime posizioni.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Sambiase (3-4-2-1): Simonetta; Fortuna, Vasile (9’st Miletta), Anello; Platì, Michienzi, Tallari, Cincotta; Liparota (1’st Angotti), Diop; Pellgrino. A disposizione: De Sibio, Chirico, Varrà, Perri, Marrello, Scarpino, Russo. Allenatore: Paolo Gallo

Guardavalle: Scuteri, Fraietta G. (11’ st Romeo), Fraietta A., Surace, Chiera, Salerno, Riitano L. (9’st Minervino), Guido (29’ Riitano S.), Iriebisario, Tedesco, Marino. A disposizione: Coniglio, Calabrese, Amato, Sama, Tassone, Messineo. Allenatore: Rocco Furfaro

Arbitro: Andrea Pantaleone Pace di Crotone

Marcatori: 44’ Pellegrino

Ammoniti: Vasile (S), Tedesco (G), Romeo (G), Diop (S). Espulso: Tassone (G) dalla panchina tra primo e secondo tempo, Tedesco (G) al 35’ st

Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara “Partita difficile, non bella. Da quando sono su questa panchina quella di oggi è stata la partita tatticamente più difficile. Abbiamo affrontato una squadra costruita bene, che sa difendersi molto bene, una squadra che ha delle ottime individualità, soprattutto in avanti. Siamo stati molto bravi noi a non rischiare praticamente nulla. Abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a trovare il gol per sbloccare la partita. Forse l’unica pecca è stata non riuscire a chiuderla nel secondo tempo. L’importante è che siano arrivati i tre punti. Oggi al di là del risultato e del gioco mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo saputo soffrire da squadra non rischiando nulla. Secondo me questo è un aspetto importante ed è stato fondamentale non prendere gol. Continuiamo così e ci toglieremo le nostre soddisfazioni”