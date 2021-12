Sambiase-Bivongi: i convocati di mister Neri

Sono 22 i giocatori convocati da mister Giuseppe Neri per la gara in programma domani, domenica 5 dicembre alle 14.30 al Gianni Renda contro il Bivongi e valida per il nono turno nel girone C di Prima Categoria

Ecco di seguito la lista completa:

Portieri: Colacino, Lucia

Difensori: Cincotta, Miletta, Perri, Pilieci, Toscano, Valente

Centrocampisti: Costa, Di Cello, Diop, Fortuna, Gigliotti, Napoli, Tallari

Attaccanti: Angotti, Gallo, Platì, Russo, Scarpino, Varrà, Zurlo

Della lista fa parte anche l’attaccante classe 2001 Francesco Platì, giunto in giallorosso dallo Sporting Catanzaro Lido. Queste le sue prime dichiarazioni “Sono felice di approdare in una società così prestigiosa e ambiziosa, che ho avuto modo di sfidare lo scorso anno in finale playoff del mini torneo di Eccellenza.È una grande sfida per me quella di giocare in una grande piazza e spero di contribuire, assieme ai miei compagni, a riportare il Sambiase nelle categorie che gli spettano”.

Su di lui il Direttore sportivo Gianmarco Lucchino ha dichiarato “Francesco era un nostro obbiettivo già in estate ma contattammo tardi il ragazzo, fortunatamente oggi è ufficialmente un nostro giocatore. Lui sarà assieme agli altri under della nostra rosa una base su cui costruire un gruppo forte ed ambizioso per i prossimi anni. Crediamo molto nella valorizzazione dei giovani calciatori del nostro territorio e lavoreremo affinché i nostri under possano crescere sotto la guida dei più grandi ed esperti. Platí nonostante la sua giovane età vanta già esperienze di rilievo – sottolinea Lucchino – quali lo scorso campionato di Eccellenza col Sersale dove, mettendo molti minuti nelle gambe, ha ottenuto quella finale Playoff di cui tutti ancora oggi parlano, oltre che questa prima parte di stagione nelle fila della Sporting Catanzaro Lido che ringrazio per la disponibilità nel far trasferire il ragazzo da noi. La nostra priorità adesso è la partita col Bivongi di domani tra le mura amiche, partita di assoluto spessore tra due squadre che stanno lottando nelle zone alte della classifica e che hanno voglia di confermarsi”.