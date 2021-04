Sambiase, buona la prima con lo Scalea

Il campionato di Eccellenza riparte dopo lo stop forzato con una formula insolita che prevede la partecipazione di otto squadre che disputeranno sette partite di sola andata, valevoli per definire la griglia per i playoff ai quali accederanno tutte le squadre partecipanti

Il Sambiase disputa la prima partita tra le mura casalinghe contro lo Scalea, la gara è stata diretta dall’arbitro Francesco Aureliano di Rossano affiancato dagli assistenti Raffaele Trapasso e Domenico Zappino di Vibo Valentia.

Dopo una fase iniziale di studio, al 25′ Umbaca su calcio di rigore mette la firma sul goal del vantaggio. La squadra giallorossa acquisisce sicurezze e Fioretti sfiora il raddoppio con un tiro dal limite che termina alla sinistra del portiere avversario. Nel momento migliore dei giallorossi lo Scalea riesce a portarsi al pareggio con una rete di Angotti al 41′, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti.

Il Sambiase non demorde e allo scadere Umbaca sigla la sua doppietta personale, sempre su calcio di rigore, per un fallo di Caruso (espulso per l’occasione per una somma di cartellini gialli) chiudendo così il risultato del primo tempo sul 2-1.

Il secondo tempo si apre con la compagine lametina propositiva in avanti e Verso realizza la terza rete giallorossa. La squadra di casa riesce ad amministrare bene il vantaggio e a chiudere la partita sul 3-1 guadagnando i primi 3 punti della stagione.

Il prossimo turno per il Sambiase sarà domenica 18 aprile in casa del Locri.

SAMBIASE – SCALEA 3-1

Sambiase: Iozzi, Chiodo, De Fazio, Gaudio, Mascaro, Mirabelli, Bernardi, Foderaro, Fioretti, Umbaca, Verso. A disp: Lamberti, Giampà, Martino, Marrella, Alfano, Mandarano, Vitale, De Nisi, Colosimo. All: Fanello.

Scalea: Martino, Caruso, Curcio, Pizzoleo, Bertini, Castellano, Capomaggio, Riccardi, Richella, Angotti, Ponte. A disè: Ramunno, Canale, Lavecchia, Covelli, Fabbricatore, Pedrinho, Bruzzese, Musso, Maceri. All: Gregorace.