L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica di aver affidato il ruolo di team manager ad Antonio Gigliotti

Ad Antonio, che sin dall’inizio della stagione ha mostrato grande dedizione alla causa giallorossa, va un sincero in bocca al lupo da parte della società, convinta che il suo contributo in un incarico così delicato possa essere determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.