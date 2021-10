Sambiase Calcio 1923: ingaggiati i calciatori Colacino e Costa

Due nuovi innesti in casa Sambiase Calcio 1923

Approda alla corte di mister Neri il portiere, classe 2000, Marco Colacino proveniente dal Girifalco militante nel campionato di prima categoria. “Sono molto contento di cominciare questa mia nuova esperienza col Sambiase calcio. Non vedo l’ora di mettermi subito a disposizione del mister e del suo staff – ha affermato Colacino – dando così il mio contributo per il raggiungimento degli obbiettivi che la società ha fissato col massimo impegno e la massima determinazione. Ringrazio il direttore, il mister e la società tutta per avermi dato l’opportunità di vestire una maglia così prestigiosa!”

“Nonostante la sua giovane età Marco ha dimostrato nelle passate stagioni di aver già maturato esperienze tali da poterlo definire un portiere affidabile e capace di reggere le aspettative di una piazza come la nostra. Assieme a Gianluca Lucia – sottolinea il ds giallorosso Gianmarco Lucchino – difenderanno i nostri pali durante questa stagione quindi non possiamo che ritenerci soddisfatti ed entusiasti del nostro blocco portieri. Ringrazio tutta l’ASD Academy Girifalco per la disponibilità al trasferimento del giocatore e non posso che augurare un caloroso in bocca lupo in questo campionato che per 180 minuti ci vedrà rivali sul campo”.

Vestirà la maglia giallorossa del Sambiase anche il centrocampista, classe 1995, Antonio Costa proveniente dal Sersale con cui lo scorso anno ha raggiunto la finale play-off del campionato di Eccellenza. Queste le sue prime impressioni: “Voglio ringraziare innanzitutto la società del Sambiase, il direttore Lucchino e Mister Neri per la fiducia accordatami. Arrivo qua con molta voglia di mettermi in gioco e di dimostrare il mio valore, voglio dare il massimo per questa realtà per farla tornare nelle categorie che merita, sono sicuro che io ed i miei nuovi compagni riusciremo insieme a toglierci grandi soddisfazioni quest’anno. Un saluto particolare anche ai tifosi che con grande passione ogni anno portano in alto i colori di questa squadra e che sono sicuro anche quest’anno saranno la nostra arma in più. Ora viene in bello!”.

“Con l’arrivo di Antonio Costa sicuramente oltre che il nostro centrocampo possiamo definire il nostro organico al completo. Antonio, come altri membri della nostra rosa – afferma Lucchino – non necessita di eccessive presentazioni perché il suo valore come giocatore è noto a tutti. Ex Sersale nella scorsa stagione, ex Promosport ed ex Plymouth Parway (quarta divisione inglese). Lo ringrazio per aver scelto di sposare la nostra causa ritrovando un suo ex compagno del Sersale Emmanuele Zurlo. Sono certo che darà un grande contributo affinché il Sambiase possa il prima possibile tornare a giocare campionati di spessore nelle categorie che gli spettano per storia e blasone. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Sersale Calcio 1975 in particolare il Presidente Gallo e mister Saladino per la disponibilità che hanno mostrato nei miei confronti e nei confronti della società. Adesso non resta che concentrarci a gruppo completo per l’esordio in campionato di giorno 10!”