Sambiase Calcio 1923: Paolo Gallo il nuovo allenatore

L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Paolo Gallo

L’attaccante cosentino, tornato ad indossare gli scarpini dopo la chiamata del club giallorosso arrivata solo un paio di mesi fa, passa ora dal campo alla panchina per guidare il Sambiase verso nuovi traguardi.

“Non me l’aspettavo proprio – ha affermato Gallo una volta ricevuta la proposta della società – sono tornato a Sambiase per giocare ancora una stagione perché a questa piazza non potevo dire di no, ma mai avrei pensato di potermi trovare già ora, dopo pochi mesi, ad allenare. Per me è una grande responsabilità ma penso di aver acquisito la giusta esperienza sul campo e ritengo che i tempi siano maturi per questa nuova avventura. Ringrazio la società del Sambiase per la fiducia che mi dimostra e ringrazio soprattutto mister Neri per il lavoro che ha svolto finora. Paga un prezzo troppo caro ma nel calcio, purtroppo, sono sempre gli allenatori a pagare. La società ha preso questa decisione a malincuore. Ora voglio solo concentrarmi sulla mia nuova veste di allenatore – continua il neotecnico giallorosso – e faremo il possibile per fare il massimo. Credo che la piazza e tutto l’ambiente debbano calarsi in questa categoria che non gli appartiene ma che purtroppo è realtà. Tutti vorremmo rivedere il Sambiase in campionati più prestigiosi ma per farlo ci vuole programmazione, tempo e soprattutto pazienza. D’intesa con la società, interverremo sul mercato per portare i giusti accorgimenti al gruppo e proveremo a giocarcela fino alla fine”.