Il presidente Antonio Varrà esprime, a nome dell’intera società del Sambiase Calcio 1923, vicinanza e solidarietà a Felice Saladini per l’aggressione subita ieri sera da parte di persone non identificate

Comunicato Stampa

Convinti che il calcio, e lo sport più in generale, debba unire e non dividere, creare passione ma non violenza, la società tutta prende le distanze da quanto accaduto stigmatizzando in maniera decisa l’episodio.