Sambiase, capitan Bernardi: “obiettivo Serie D”

In vista della finale dei playoff del campionato di Eccellenza, valevole per la promozione in Serie D, che vedrà il Sambiase affrontare il Sersale, di seguito le dichiarazioni del capitano giallorosso, Alessandro Bernardi: “La semifinale, nonché derby con la Vigor Lamezia, è stata una partita molto ostica, considerando che ci siamo trovati di fronte una squadra ben messa in campo e di qualità, per cui la vittoria non era scontata. In merito alla finale, per una questione di miglior classifica e per disputarla in casa, sarebbe stato meglio affrontare il Locri, tuttavia siamo consapevoli che con il Sersale, sarà una battaglia in campo, per cui stiamo preparando la partita al meglio. Il campionato- prosegue Bernardi– sicuramente è stato un po’ particolare e il livello è stato molto alto, poiché tutte le squadre si sono attrezzate al meglio per cercare di poter salire in Serie D. Il Sambiase, sin dall’inizio ha dimostrato il proprio valore, confermando di poter affrontare ogni partita al meglio, finora abbiamo fatto bene, domenica manca l’ultimo step per raggiungere l’obiettivo Serie D”.

