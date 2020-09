Sambiase: conferme e nuovi arrivi nel settore Under

Il lavoro svolto in fase di calciomercato dal Sambiase Lamezia 1923, frutto dell’impegno dell’équipe dirigenziale, ha costituito una squadra di altissimo livello; fra nuovi arrivi e importanti riconferme è stato creato un gruppo sicuramente capace di poter lottare per importanti traguardi

In vista dell’imminente inizio della stagione ufficiale, tra Coppa Italia e campionato, il Sambiase ha puntellato anche, tra conferme e new-entry, il settore Under, il quale darà solidità, vivacità e varietà alla squadra giallorossa.

Ecco di seguito l’elenco degli under confermati:

Iozzi (portiere, 2001);

Nascardi (portiere, 2002);

Marrella (difensore, 2002);

Giampà (centrocampista, 2001);

Verso (centrocampista, 2002);

Gagliardi (attaccante, 2002).

Ecco, invece, le new entry per quanto riguarda il settore under:

Chiodo (2002), difensore, proveniente dal Cosenza;

D’Angelo (2001), difensore proveniente dalla Vibonese;

Talarico (2003), difensore proveniente dalla Garibaldina;

Lucia (2001), centrocampista proveniente dalla Vigor Lamezia;

Stranges (2003), centrocampista proveniente dalla Academy Lamezia;

Torchia (2002), centrocampista proveniente dalla Reggina;

Guglielmelli (2002), difensore proveniente dal Pro Cosenza.