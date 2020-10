Il Sambiase di Fanello continua la scalata, 3-1 con la Stilese

Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare Jole Santelli, Presidente della Regione, deceduta a soli 52 anni mercoledì notte.

Il Sambiase ha affrontato la Stilese allo stadio comunale di Monasterace. Una partita molto sentita da entrambe le squadre per lo spareggio avvenuto due anni fa.

Il calcio d’inizio è a favore della Stilese. Nel primo tempo il Sambiase sfiora più volte il goal con Bernardi e Umbaca. I giallorossi passano in vantaggio grazie ad una progressione in avanti di Bernardi sul lato destro del fronte d’attacco della formazione giallorossa, cross al centro, spizzicata di Lazzarini e gol di Flordelmundo.

Nel secondo tempo i giocatori della Stilese vanno alla caccia del pallone per cercare il pareggio, mentre il Sambiase cerca di mantenere il vantaggio, mostrando qualche difficoltà in difesa.

La Stilese riequilibra il risultato al 65’ grazie a Marulla. I giallorossi però non vogliono accontentarsi del pareggio, al 35’ il centrocampista Gaudio mette a segno un goal spettacolare, da quasi 35 metri, su traversone di capitan Bernardi, un tiro sotto l’incrocio dei pali, che non lascia nulla da fare per il portiere D’angelo.

Sul finale mette la firma lo stesso capitano, che dopo essersi svincolato da tre giocatori, inserisce la palla sul palo opposto rispetto alla copertura del portiere stilese.

Ottima prestazione per i giallorossi che guadagnano tre punti fondamentali. La prossima partita per il Sambiase sarà mercoledì 21 ottobre in trasferta con la Morrone.

Stilese A Tassone: Aldino, De Luca, Ghergo, Marulla, Nesci, Sorgiovanni Mat., Papaleo, Iorfida, Martinez, Aiello, Sorgiovanni Mar. In panchina: Garcia, Taverniti, Fraietta, Carnelos, Marulla G,. Fiorenza, Marino, Minici, Carbone. All. Panarello

SAMBIASE: Iozzi, Chiodo, D’Angelo, Gaudio, Mirabelli, De Nisi, Bernardi (K), Foderaro, Lazzarini, Umbaca, Flordelmundo. In panchina: Falsetti, Giampà, Martino, Marrella, Torchia, Di Maria, Piemontese, Talarico, Pesce. All. Fanello.