Sambiase, Mazzei: ” a Sersale per coronare il sogno”

Alla vigilia della finale playoff tra Sersale e Sambiase valevole per l’accesso in Serie D, le dichiarazioni del direttore generale lametino, Antonio Mazzei, il

quale esordisce: “La squadra dal tardo pomeriggio dei oggi è partita in ritiro, e domani, dopo pranzo, raggiungeremo il campo del Sersale, all’orario standard. In questa settimana qualche giocatore ha presentato dei problemi fisici, dovuti alla concentrazione di molte partite in pochi giorni. Per domani l’intera rosa è a disposizione, uniche eccezioni Miceli, impegnato con la nazionale di beach soccer, e Alfano a causa di squalifica, oltre all’infortunato Foderaro. Dopo la vittoria con la Vigor, domenica scorsa, abbiamo acquisito maggiore consapevolezza della nostra forza, ma con il Sersale è importante non abbassare la guardia e scendere in campo con la stessa determinazione e grinta per portare a casa la vittoria. Sarà fondamentale aggredire la porta avversaria dal primo minuto, è importante sfruttare al meglio le occasioni chiave che ci si presenteranno.

Sono molto soddisfatto-prosegue Mazzei- insieme al direttore sportivo Nicola Samele e allo staff tecnico, per il processo evolutivo che ci ha contraddistinto, creando un gruppo coeso, nel quale l’obiettivo comune è la priorità, seguita, in seconda battuta, dalle ambizioni personali. Per quanto concerne il Sersale, nella semifinale di mercoledì con il Locri, ha dimostrato di essere una squadra in cui l’entusiasmo è palpabile, possiede molte qualità, soprattutto dal punto di vista difensivo, non è un caso che sia imbattuta. Tuttavia, il nostro obiettivo è far venire meno le certezze che possiedono.

Considerando di avere a disposizione un solo risultato a favore- conclude- è un fattore che ci induce maggiore carica, e al quale conseguirà un atteggiamento più incisivo, sono sicuro che si presenterà per noi l’opportunità di portare il risultato a casa, possediamo le qualità e il carattere per coronare il nostro sogno.”