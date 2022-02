Sambiase – Vigor 1919: i convocati di mister Gallo

Sono 20 i calciatori convocati da mister Paolo Gallo per la gara contro la Vigor 1919 in programma domani, domenica 6 febbraio alle 14.30 al Gianni Renda, e valida per il 14° turno nel girone C di Prima Categoria

Portieri: Simonetta, De Sibio

Difensori: Anello, Cincotta, Chirico, Miletta, Perri, Pilieci

Centrocampisti: Diop, Fortuna, Gualtieri, Liparota, Michienzi, Platì, Tallari

Attaccanti: Angotti, Pellegrino, Russo, Scarpino, Varrà

Nella lista figura anche Alessandro Gualtieri, centrocampista classe 1998, ultimo arrivo in casa giallorossa.

Agli ordini del tecnico, Diop e compagni si ritroveranno nel pomeriggio di oggi al Gianni Renda per sostenere la rifinitura dopo la quale la squadra andrà in ritiro fino alla gara di domani.

Una decisione, questa, assunta dallo stesso Gallo in accordo con la società, per rimanere concentrati e non perdere di vista l’importante appuntamento del derby, gara che chiuderà il girone d’andata.

Si ricorda che in occasione di Sambiase-Vigor1919 è stata indetta la giornata giallorossa.

Non saranno quindi valide tessere associative né tantomeno quelle federali, né verranno concessi accrediti di favore.