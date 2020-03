Un sindacalista della Uil, residente a Cosenza, è risultato positivo al covid-19

La notizia è immediatamente rimbalzata sui social e, particolarmente, nel territorio di San Marco Argentano, paese della quale l’uomo è originario.

Quarantena obbligatoria, come previsto dai protocolli Asp, per i familiari del sindacalista.

Il sindaco della cittadina normanna, Virginia Mariotti, appresa la notizia, nel tentativo di contenere il contagio, ha inoltre posto in quarantena il fratello dell’uomo, dipendente comunale, insieme ad un collega e al comandante dei vigili del comune per essere stati in contatto con il sindacalista nei primi giorni di marzo.