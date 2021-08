Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Comunicato stampa

Leggere il borgo attraverso l’arte, la cultura e la letteratura. Questo l’obiettivo che ha visto poeti, scrittori, artisti e filosofi, vivere due giornate intense nel paese montano di San Pietro Apostolo per la seconda edizione di “Letture nel borgo”, la rassegna culturale promossa e patrocinata dall’Amministrazione comunale con la direzione artistica di Miriam Rocca.

Una Piazza Roma gremita da scrittori, letterati e giornalisti, quella che ha visto svolgersi il Premio Letterario Kerasion, nella cornice intessuta di tradizione e nostalgia nel borgo montano del catanzarese. Un evento prestigioso che ha chiuso la rassegna dedicata alla cultura.

È stata proprio la letteratura la protagonista principale della serata, condotta dalla giornalista Ketty Riolo, per la conclusione della seconda edizione del Premio. «Un Premio giovane che quest’anno si è mostrato particolarmente maturo», come ha affermato la Presidente di Giuria Livia Blasi, intervenuta telefonicamente durante la premiazione. «Mi sono sentita quasi sorpresa – continua Blasi – . C’è una sorta di discrasia tra il fatto che questo premio sia così giovane, questa è appunto la sua seconda edizione, con una qualità davvero alta, ricca di libri sorprendenti. La scelta non è stata facile, il premio è cresciuto in brevissimo tempo».

Alla serata dedicata al Premio presenti i giurati Simona Dalla Chiesa, responsabile Premio Kerasion Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vinicio Leonetti, Pasquale Allegro, Domenico Benedetto D’Agostino, Franco Zaffino, Responsabile sezione saggio edito, e Stefania Mancuso, docente Unical e archeologa.

Sono state 5 le sezioni premiate in un’edizione che ha visto concorrere ben 405 opere, di cui 268 per la sezione inedito e 137 di narrativa, saggio e poesia «segno di come il premio stia crescendo – commenta la direttrice Miriam Rocca –. Quest’anno abbiamo triplicato il numero di opere iscritte ricevendo scritti da tutta la Penisola».

Qualità e partecipazione anche per la sezione speciale dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa sui libri che promuovono la cultura dell’antimafia: «I libri che sono arrivati – commenta Simona Dalla Chiesa, responsabile della sezione – sono la prova di come sempre di più questo tema non solo interessi la società ma sia strumento di divulgazione. A me ha colpito molto il fatto che in questi testi sia presente la figura femminile declinata in tutte le sue varianti. Sempre di più le donne stanno prendendo forza e i loro esempi sono fondamentali per la costruzione di una cultura diversa. Mi auguro che questi messaggi educativi, spesso sono veicolati dalle donne, possano giungere a sempre più persone attraverso la lettura, lo studio dei caratteri e delle ambientazioni».

All’interno della rassegna anche un premio speciale, consegnato dall’Amministrazione Comunale, che con una sua opera racconta la Calabria. Il premio consegnato a Gregorio Corigliano per il suo “Nero di seppia” nella prima edizione, ora va a Gianni Speranza per l’opera edita da Rubbettino “Una storia fuori dal Comune”, libro premiato perché racconta, partendo dalla esperienza amministrativa del suo autore, i respiri di rinascita e riscatto del territorio lametino.

Le opere premiate:

SEZIONE A (EDITO NARRATIVA, RACCONTI, ROMANZI)

Giuseppe Benassi, Tra le tue grinfie, Manni editore Grazia Greco, Rosalia, Rubbettino editore Simone Mazza, Storie con un’altra morale, Fara Editore

Menzioni speciali per capacità comunicative e di scrittura:

Stefano Conti, Seguimi se vuoi, Affinità elettive edizioni

Michele Manna, I piani inferiori della luna, Ensemble edizioni

Sergio Ruggiero, L’urlo della libertà, Mannarino editore

Andrea Scherani e Salvatore Vitellino, Il mio amico Nepal, Harper Collins edizioni

SEZIONE B (EDITO SAGGIO, RICERCHE, STUDI)

Iginio Carvelli, Sentieri femminili di Calabria, Falco editore Andrea F. Patergnani, Tra politica e Diritto, Edizioni Diodati Giuseppe Rocco, Sud Italia nell’oblio, Aracne editrice

SEZIONE C (EDITO POESIE, SILLOGI, RACCOLTE)

Sara Comuzzo, Dove i clown vanno quando sono tristi, BRE edizioni Antonio Villa, Radiazioni di fondo, Caramanica Editore

SEZIONE E – CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Maria Concetta Preta, Sotto il sole della Magna Grecia (racconto inedito)

Menzione speciale Domenico Puija, Calabria, terra di passaggio, Leonida edizioni

Menzione speciale Fabio Federici, Il lato oscuro della mafia nigeriana in Italia, Oligo editore

SEZIONE INEDITI

Oreste Toma, La bella donna Alessandra Angelo-Comneno, Come il volo di una cicogna