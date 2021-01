San Pietro Maida. Lutto cittadino per l’improvvisa scomparsa dell’ex sindaco Pietro Putame

SAN PIETRO MAIDA. Morte improvvisa per Pietro Putame, ex sindaco del piccolo centro dell’hinterland che si è spento all’età di 68 anni.

Putame, impiegato Inps, aveva ricoperto per diversi anni la carica di primo cittadino ed attualmente era consigliere comunale. L’attuale sindaco di san Pietro Maida, Domenico Giampà, ha dato l’annuncio sui social della funesta notizia: “Apprendo con dispiacere dell’improvvisa scomparsa del già sindaco nonchè consigliere comunale in carica Pietro Putame. Amministratore, battagliero e appassionato di politica di lungo corso, la nostra comunità perde un pezzo di storia. Indiremo il lutto cittadino nel rispetto del suo lungo percorso istituzionale e del gruppo ‘Insieme per San Pietro’. Mancherà a tutti, ne sono certo. Giunga ai familiari il mio profondo e sincero cordoglio”. Pietro Putame lascia la moglie e tre figlie. Red.