San Sostene (CZ). Tragico incidente sulla SS106, morti due 29enni

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Soverato) è intervenuta alle ore 23.05 circa di domenica 30 gennaio sulla SS106 nel comune di San Sostene per un incidente stradale

Una la vettura coinvolta, una Peugeot 207, che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori dalla sede stradale ribaltandosi.

Deceduti sul colpo i due giovani classe 1993 che occupavano la vettura.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre una delle salme rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo ed alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.