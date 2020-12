Sanità, associazioni lametine solidali col dottor Ettore Greco

Quanto dichiarato dal dottore Greco, circa il potenziamento della struttura complessa di oncologia, ospedale di Lamezia Terme pone l’accento su un aspetto non trascurabile

Comunicato Stampa

Non volendo noi mettere tutti sullo stesso piano a nessuno sfugge che una certa classe politica, parlamentare, comunale tende a prendersi meriti non conquistati sul campo.

Ancora una volta oltre al personale medico e paramedico sono le associazioni che giustamente il dottore Greco menziona degni di nota.

Che chi dovrebbe rappresentare con i cittadini i loro bisogni si dimentichi con troppa frequenza di quanto loro compete è ormai palese ai più.

Saremmo arrivati a questo livello se politici ed amministratori si fossero confrontati con chi, come in questo caso, vive quotidianamente la realtà di quanti soffrono di una sanità pubblica non sempre all’altezza del compito?

Non per incompetenza di medici ma per incapacità di politici che non raramente sono attenzionati dal potere giudiziario.

Dichiariamo di essere vicini al pensiero del dottore Greco.

Diritto alla salute

Comitato malati cronici del lametino

Italia Nostra Lamezia Terme

Lamezia Maltrattata

Lavoro Sicurezza e salute