Sanità. De Magistris: Come affidare a Dracula i centri per la donazione del sangue

Luigi de Magistris sulla nomina del presidente della regione Occhiuto come commissario alla sanità in Calabria

“Il Governo nomina commissario alla sanità in Calabria con poteri assoluti il presidente della regione Occhiuto che con i suoi alleati ha smantellato e distrutto la sanità pubblica: come affidare a Dracula i centri per la donazione del sangue o il miele a Winnie The Pooh”.

Lo afferma Luigi de Magistris in un tweet.