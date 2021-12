Sanità: ospedale Cosenza, donati sanificatori aria a pediatria

Consegnati dall’associazione Massimiliano Adamo Onlus



COSENZA. L’associazione Massimiliano Adamo Onlus di Cosenza ha donato tre sanificatori d’aria Jonix Cube all’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Alla cerimonia di consegna dei dispositivi, avvenuta nello spazio antistante l’ingresso dell’Ospedale Civile “Annunziata” di Cosenza, hanno partecipato il direttore ff del reparto Natale Dodaro con la caposala Monia Pizzuti e l’infermiera Onofria Scibilia, la presidentessa dell’Associazione Massimiliano Adamo Onlus Daniela Biondi con il tesoriere Giovanni Guagliardi e la vicepresidente Monica Perri, Nicoletta Marincola, referente della Jonix SpA, Società Benefit, azienda italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di sistemi per un vivere sicuro, salubre e rispettoso delle persone e dell’ambiente.

“La Adamo Onlus, nata nel 2010 in memoria di Massimiliano Adamo, giovane e brillante Funzionario di Confindustria Cosenza, nel tempo – è scritto in una nota – si è fatta promotrice di diversi progetti di sostegno: dalla consegna di beni di prima necessità e di buoni libro a madri e ragazzi in difficoltà, di computer per ospiti di case famiglia, di contributi a parrocchie dell’area urbana, la consegna del “Premio di laurea Massimiliano Adamo” bandito in collaborazione con l’Università della Calabria, la donazione all’Ospedale di Cosenza di cinque carrozzelle, di un congelatore per sacche ematiche e di un ventilatore polmonare”.

“Quella di ieri – ha detto Daniela Biondi – è una donazione significativa perché si rivolge, in un momento particolare, alla tutela della salute dei più vulnerabili: i bambini. I sanificatori contribuiranno a rendere il reparto in cui vengono curati i piccoli un ambiente più sano, soprattutto in considerazione delle minacce legate alla pandemia”.

“I sanificatori Jonix – ha dichiarato Nicoletta Marincola – grazie alla tecnologia ‘Non Thermal Plasma’ abbattono gli inquinanti dall’aria e dalle superfici come virus, batteri, muffe e contaminanti volatili. Il Non Thermal Plasma è una tecnologia di sanificazione di aria e superfici sicura, che non crea effetti collaterali e può essere usata in presenza di persone, anche di soggetti più fragili, per età, situazione clinica, comorbilità”. (ANSA).