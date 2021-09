“Sanità pubblica e diritti per tutti nella Calabria che cambia”

Su questo tema si terrà mercoledì 15 settembre alle ore 17.30 in piazzetta San Domenico di Lamezia Terme l’iniziativa elettorale della lista “Calabria Resistente e Solidale”

Comunicato Stampa

L’iniziativa sarà introdotta da Rosa Tavella, medico, già consigliera regionale, seguiranno gli interventi di Anna Rotella e Carlo Leone candidati al consiglio regionale, concluderà Luigi De Magistris candidato Presidente della Regione.

L’incontro con i cittadini di Lamezia sarà l’ennesima occasione, in questa campagna elettorale, che ci vede alternativi agli altri schieramenti in campo, per riaffermare la bontà del progetto politico della coalizione guidata da Luigi De Magistris.

Un progetto che vede nel capovolgimento delle politiche squadernate in questi anni dai governi di centro destra e di centro sinistra l’unica strada concreta per la riconquista dei tanti diritti negati, ai calabresi e alle calabresi, a partire da quello alla salute.

Un sistema sanitario, quello calabrese, smantellato e sempre più privatizzato che per questo va riportato alla sua funzione di cura e di prevenzione così come dettato dall’articolo 32 della Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

La Calabria ha bisogno di un sistema sanitario imperniato sulla prevenzione con una rete territoriale capillare ed efficiente, ospedaliera e di servizi alla salute.

Un sistema sanitario sottratto agli affari dei poteri criminali. Un sistema sanitario pubblico che garantisca gratuitamente cura e prevenzione.