Sanità: si riunisce la sezione provinciale del Partito Democratico

Nei giorni scorsi si è riunita, nuovamente, la segreteria provinciale del Partito Democratico guidato da Gianluca Cuda

Comunicato Stampa

Oggetto della riunione l’iniziativa politica da intraprendere sulle gravi condizioni in cui versa la Sanità in Calabria e nella provincia di Catanzaro.

Ha relazionato sul tema il delegato alle salute, Davide Zicchinella, medico, sindaco di Sellia e Consigliere Provinciale. Sia nell’intervento del delegato del PD, che durante tutti gli altri che si sono succeduti, si è posto fortemente l’accento su temi e problematiche che toccano da vicino il cittadino/utente. La carenza di posti letto. Il caos nei Pronto Soccorso dell’Ospedale Hub di Catanzaro e negli Spoke di Lamezia, Soverato e Soveria Mannelli. Le liste d’attesa interminabili.

La riduzione del numero dei prelievi, non solo nelle strutture pubbliche,ma anche, inspiegabilmente, di quelli effettuati tramite le associazioni di volontariato che operano sul territorio. La mancata medicalizzazione di doverse postazioni di 118 nella provincia. Il sostanziale svuotamento dei servizi e della specialistica ambulatoriale erogati nei Poli Sanitari Territoriali.

L’immobilismo della struttura commissariale regionale. Lo scontro tra management e rettorato sull’ Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Universitaria.

Il PD provinciale insieme ai propri rappresentanti istituzionali, in Parlarmento, in Regione, e con i Sindaci, intende aprire un tavolo permanente per affrontare tali gravi problematiche. Coinvolgendo le organizzazioni sindacali del settore (che hanno già preso condivisibili e forti iniziative unitarie) i vari ordini professionali. Le società scientifiche.

Le associazioni di cittadini. Iniziare una forte interlocuzione con i vertici aziendali e della struttura commissariale. Col Ministero.Partire dalla fine della stagione commissariale per ricostruire la Sanità nei nostri territori. Una efficiente e solida sanità pubblica ospedaliera e territoriale per garantire, cosa oggi bel lontana dall’essere, la sicurezza dei cittadini in condizioni ordinarie ed emergenziali.

Su tale importante tema il PD della provincia di Catanzaro è e sarà in stato di attenzione totale e permanente”.