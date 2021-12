Sant’Anna Hospital : Un “fulgido” esempio di resistenza e resilienza

Conferenza il 4 dicembre

Comunicato Stampa

E’ indetta per il prossimo 4 dicembre, alle ore 09,30 presso la Sala delle Conferenze della Provincia di Catanzaro in Piazza L. Rossi numero 1 (Piazza Prefettura), una conferenza stampa che avrà ad oggetto delle utili informazioni sulla ripresa delle piene attività clinico-assistenziali del Sant’Anna Hospital di Catanzaro (centro di riferimento per l’alta specialità del cuore).