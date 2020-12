Sant’Anna Hospital, Spirlì incontra Longo e Abramo

Comunicato stampa

«Subito dopo l’intitolazione della Cittadella alla presidente Jole Santelli, ho incontrato nel mio ufficio il commissario ad acta della Sanità, Guido Longo, e il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Ci siamo occupati a lungo del Sant’Anna Hospital e di tutto il suo personale, sanitario e non».È quanto dichiara il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine del vertice avvenuto oggi nella Cittadella regionale “Jole Santelli”.

«Inutile nascondere che, in relazione al Sant’Anna – sottolinea Spirlì –, in queste ore si stanno intrecciando diverse questioni. Per quanto ci riguarda, abbiamo trattato a lungo due temi che, per noi, sono i più importanti: le sorti del personale e il contratto tra la struttura e l’Asp di Catanzaro. Ci sono competenze che non ci riguardano ma, da parte nostra, c’è la massima disponibilità ad aiutare chi deve decidere in merito alle sorti di una eccellenza sanitaria calabrese e al futuro lavorativo di 300 padri e madri di famiglia».