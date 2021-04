Sapia insiste su azzeramento debito e riorganizzazione dirigenza sanitaria

«Finché il debito non sarà stralciato resteremo sempre in questa situazione» afferma Francesco Sapia, parlamentare di Alternativa C’è

Comunicato stampa

«La situazione nello spoke di Corigliano Rossano è esplosiva». Queste le parole di Francesco Sapia, parlamentare di Alternativa C’è che alla Camera dei Deputati siede in commissione Sanità e che ieri ha effettuato una ispezione nell’ospedale coriglianese.

«Occorre in questa fase – dichiara Sapia – aumentare gli sforzi per garantire i servizi ai cittadini e reperire con urgenza i materiali mancanti. Proprio in questa direzione andava la mia proposta, purtroppo bocciata dalla maggioranza, di azzerare una volta e per tutte il debito sanitario della Calabria».

«Finché il debito non sarà stralciato – aggiunge il parlamentare calabrese – resteremo sempre in questa situazione e non è giusto che i cittadini vivano sulla loro pelle le conseguenze dei minori trasferimenti dello Stato».

«Siamo in una situazione disperata – conclude Sapia – in cui servono azioni immediate. Rivolgo un messaggio al governo Draghi ed un promemoria al ministro Speranza: azzerare il debito è necessario e urgente, come riorganizzare l’intero comparto della dirigenza sanitaria calabrese».