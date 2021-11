Scomparsa Fittante, il cordoglio del sindaco Paolo Mascaro

A nome dell’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Costantino Fittante, illuminato uomo che ha concluso il suo cammino terreno lasciando, però, indelebile traccia di sé e di un operato che, in ogni istante, ha inteso affermare i più autentici valori democratici e la grande attenzione verso i più fragili ed i più deboli

Oggi la Comunità lametina non può non ricordare un uomo di profondo spessore culturale che ha saputo coniugare all’amore per il territorio la passione dell’ideale politico impregnato di entusiasmo e coerenza.

Costantino Fittante ha rappresentato negli anni un esempio concreto di fedeltà all’ideale della polis, capace di trasmettere quel necessario spirito battagliero che si lega naturalmente alla rivoluzione degli usi e dei costumi.

Già sindaco di Sant’Eufemia Lamezia nonché consigliere regionale e parlamentare, si è sempre distinto sulla scena politica per il suo impegno nel sociale, portando avanti importanti lotte contro il malaffare ed a difesa dei più bisognosi.

Le fasce deboli della popolazione hanno sempre trovato in lui sostegno ed un alleato pronto ad alzare la voce per tutelare i diritti di ognuno ed abbattere così il muro dell’indifferenza.

Se pur enorme sarà il vuoto che oggi tutti percepiamo, universale sarà il ricordo di Costantino Fittante quale politico lungimirante ma prima di tutto quale uomo integro ed onesto.

Alla sua famiglia rivolgo un pensiero di vicinanza a nome dell’intera collettività lametina certo che indelebili resteranno i suoi insegnamenti.