Sconfitta in casa per la Blue Foxes Sicma Curinga con la Volo Virtus Lamezia

Arriva la prima sconfitta in campionato per la Blue Foxes Sicma Curinga che nella palestra di via Cesareo deve cedere il passo ai lametini

La squadra di mister Alosi poco ha potuto contro i biancorossi che vincono senza difficoltà i primi due set per 25-15 e 25-20.

Reazione d’orgoglio dei padroni di casa nel terzo set, vinto sul fil di lana per 25-23.

Nel quarto la Blue Foxes si porta in vantaggio per 11 a 8 ma i lametini reagiscono e si riportano avanti, vincendo il set per 25-22 e di conseguenza l’incontro.

Blue Foxes Sicma Curinga: Anello, Brancatelli, Condello, Curcio, Genovese, Greco, Gullo, Ielapi, Larocca, Mafrica, Marinaro, Mazzotta, Michienzi, Rondinelli, Sgromo. All. Alosi

Volo Virtus: Capriglia, Coratto, Cristiano, Crudo, Falvo, Guzzo, Mercuri, Pontieri, Raso, Tarquini M, Tarquini N., Tropea. All. Cittadino