Sconfitta di misura per la Royal Team Lamezia a Napoli

Si ferma la serie positiva della squadra lametina che contro il Woman Napoli perde per 4-3



Le biancoverdi, per la seconda domenica consecutiva disputano un match in un campo piccolo, che penalizza di fatto De Sarro e compagne.

Buona la partenza della Royal che si rende pericolosa ma al 7′ perde rovinosamente palla Calendi, ne approfitta Ambrosino per trafiggere Toledo. Dopo meno di un minuto Napoli raddoppia: è Rapuano ad anticipare un’avversaria e involarsi verso la porta, nulla può il portiere lametino.

Al 9′ è bravissima Calendi a rubare palla e a calciare di prima intenzione, accorcia le distanze la Royal. Pressing della squadra lametina che dopo due minuti trova il pareggio ancora con Calendi che raccoglie un passaggio di De Sarro e tira in porta, la palla si infila all’angolino alla sinistra del portiere.

Ad inizio secondo tempo (4 minuto) Calendi restituisce il favore a De Sarro che trova un diagonale imparabile per l’estremo difensore locale.

Ribalta la situazione la Royal. Continua ad attaccare la squadra lametina alla ricerca del quarto gol ma le giocatrici sono imprecise.

Al 12′ Ferreira si fa rubare palla dalla Rapuano che dribbla anche Toledo e pareggia.

Si ributta in attacco la Royal, tanta è la voglia di portare la vittoria a casa. Ma su triangolazione tra Capuano e Calendi, Giannoccoli commette fallo su quest’ultima, l’arbitro lascia proseguire, riceve palla Rapuano che sigla la quarta rete per Woman Napoli.

Grandissime proteste del Lamezia ma l’arbitro convalida la rete. Tenta il tutto per tutto la squadra lametina, De Sarro portiere in movimento, ma a poco meno di due minuti dal termine viene espulsa incredibilmente Marin per un fallo di mano e la squadra resta uno in meno.

Vibranti le proteste della panchina lametina ma secondo il direttore di gara era un fallo da ultimo uomo.

A 1’30 dal termine non ravvisato un fallo di mani in area di Rapuano, poteva essere calcio di rigore ma l’arbitro giudica il tocco involontario e lascia proseguire.

A 27″ è Ferreira ad avere sul sinistro la palla del pareggio ma Cirota devia in calcio d’angolo. Dopo pochi secondi è Calendi che ci prova da fuori ma la palla è sul fondo.

Sconfitta per la Royal che brucia per la bella prestazione in campo, domenica prossima la squadra biancoverde sfiderà al Palasparti l’Irpinia, partita che a causa della sconfitta di oggi assume tutto un altro significato.

WOMAN NAPOLI: Cirota, Razza, Giannoccoli, Ambrosino, Rapuano, Mansi, Ponticiello, Di Riso, Pierino. All. Devastato

ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Capuano, Aliotta, Ferreira, Calendi, Fakaros, De Sarro, Lucarelli, Perri, Angotti, Villagra. All. Giorgi