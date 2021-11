Scontro di alta classifica al Palasparti tra Raffaele Lamezia e Dper 5Frondi

Partita delicata e di alta classifica per la Raffaele. Scontro diretto per i posti che valgono i play off per la serie A3

Cinquefrondi squadra giovane ma talentuosa, con l’aggiunta di una diagonale esperta.

Allenata molto bene dal lametino Chirumbolo che da quando è arrivato a metà della scorsa stagione ha stravolto la squadra e il modo di giocare. Raffaele dopo la prima sconfitta di Letojanni obbligata a vincere.

Abbiamo sentito il centrale Giosi Iorno che dichiara: «Finalmente arrivano le grandi partite al Palasparti. Questo è sicuramente il primo scontro diretto che possiamo giocare davanti al nostro pubblico. Non vediamo infatti l’ora di giocare per dimostrare il nostro valore e soprattutto per dimenticare la brutta sconfitta di Letojanni. Dobbiamo riprendere al più presto la nostra marcia verso i play off. Forza Raffaele Lamezia».