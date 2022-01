Scuola. Calabria: firmata ordinanza per la riapertura al 10 gennaio

Vista la grave situazione epidemiologica il presidente della regione, Roberto Occhiuto, ha emanato una nuova ordinanza che prevede lo slittamento dell’apertura al 10 gennaio

Il calendario scolastisco prevede attualmente l’apertura al 7 gennaio, ma, a seguito di una riunione del presidente con i vertici di Federfarma e con i dirigenti della Regione e, visti gli ultimi bollettini, si è deciso di rinviare di 3 giorni la riapertura.

Gli obiettivi sarebbero quelli di organizzare al meglio il rientro e di limitare al massimo i disagi utilizzando questi giorni anche per degli open vax day diffusi su tutto il territorio regionale, particolarmente dedicati agli under 18.

Nel frattempo, a qualche giorno di distanza dalla dichiarazione della zona arancione per 11 comuni del reggino, dove i valori di incidenza per 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni hanno ampiamente superato la media regionale del periodo, accrescono timori e preoccupazioni anche in altri centri della regione.

I comuni di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Badolato, Cardinale, Guardavalle, Isca sullo Ionio, San Sostene e Santa Caterina dello Ionio, in particolare, hanno scritto all’Asp di Catanzaro, al presidente Occhiuto, in qualità di commissario della Sanità e al prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, per chiedere “misure urgenti anti Covid-19” a “garanzia della sicurezza della popolazione” delle loro comunità.

