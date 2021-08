Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy comunica il passaggio a titolo definitivo e in forma totalmente gratuita del tesserato Antonio Molinaro classe 2007 alla US Vibonese Calcio, società Professionistica di Lega Pro

Comunicato Stampa

Antonio Molinaro, classe 2007, firma oggi un contratto che lo legherà alla U.S. Vibonese per 5 anni, anche Antonio vola nel calcio che conta, il professionismo, un pianeta totalmente diverso da quello dilettantistico.

Antonio Molinaro, un ragazzo che arrivò nella Scuola Calcio all’età di 8 anni, oggi compie un piccolo sogno, Antonio inizierà la preparazione il 26 Agosto con la categoria Under 15 Nazionale dove si metterà in competizione con società importanti come (Catania, Bari, Palermo, Messina, Taranto), società blasonate che in questa categoria nulla hanno a che fare.

Per Antonio parla l’osservatore scouting Torino Fc per la Calabria Antonio Federico: Antonio da oggi ha bisogno di assimilare esperienza, esperienza professionale, confrontarsi con i pari età in un contesto totalmente diverso dal semplice campionato regionale o provinciale per Lui sarà una esperienza di vita diversa, un confronto con società professionistiche, una vetrina importante per lui stesso, un trampolino di lancio per il suo proseguo nel calcio vero.

Crediamo nel nostro lavoro quotidiano, oggi questa è una grande soddisfazione per tutta la famiglia Polisportiva Lamezia e per tutti quelli che credono e ci seguono ogni anno.

Nel nostro piccolo, come ogni anno, lanciamo qualche piccolo calciatore, dopo Mohamed Baytar (CFC Auxerre Ligue 2 Francese) Sanneh Bakary (Ajax Jong Serie B Olandese) Samuel Piccolo (U.s Catanzaro Lega Pro). Oggi è toccato ad Antonio Molinaro.

Per la Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy è il quarto ragazzo in 5 anni di vita della società che vola nel professionismo.

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia ringrazia la società U. S Vibonese per l’interesse verso un nostro giocatore, nell’augurarsi in futuro di poter collaborare ancora una volta.