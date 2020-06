Scuola. I presidi bocciano le linee guida per il rientro

E’ una bozza troppo generica, manca di concretezza e non è soddisfacente

Auspico in qualcosa di più concreto e serio nel piano definitivo.

Lo afferma all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi in merito alla bozza linee guida per il rientro a scuola a settembre.

“Si limita a elencare le possibilità offerte dalla legge sull’autonomia, senza assegnare risorse ulteriori – continua Giannelli – si parla di turni, di sabati ma non si affronta una concreta riconfigurazione della scuola, dell’apprendimento. Ma per farlo servono risorse, perché sono necessarie più aule, più docenti e più personale scolastico. Si sta rimettendo tutto in mano ai presidi e all’autonomia delle scuole e non si può fare”.