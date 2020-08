Scuole calcio Vigor Lamezia per aggregare giovani nei valori dello sport

La Vigor Lamezia e la Scuola calcio Gatto e Lio annunciano una collaborazione che coinvolgerà tutti i ragazzi lametini

Grazie al lavoro di Gianni Scardamaglia, responsabile del settore giovanile della Vigor Lamezia, si concretizza con questo accordo l’aggregazione di più realtà sensibili ai temi sociali dei ragazzi con il fine di creare opportunità per una crescita armoniosa e con sani valori dello sport.

Questo uno degli obiettivi primari del Presidente della Vigor Lamezia Felice Saladini che annunciando la nuova collaborazione ha anche stimolato le realtà del territorio a un impegno comune per i giovani.

La Scuola calcio Gatto e Lio è stata fondata da Antonio Gatto ex centrocampista e allenatore Vigor e da Tony Lio indimenticabile capitano della squadra. Nei giorni scorsi Gatto e Lio avevano annunciato la collaborazione con i Biancoverdi Lamezia di Saverio Caccamo persona qualificata e da tempo impegnata nella valorizzazione dei giovani sul territorio, anche per ampliare il vivaio di nuove leve a disposizione della società sportiva.

Un lavoro fondamentale quello sulle nuove leve, non solo dal punto di vista tecnico e tattico ma soprattutto umano, con il fine di aggregare tanti giovani per far loro conosce la cultura sportiva. Forza Vigor Lamezia, in questa squadra c’è il cuore di tutti.