Secondo posto per l’Arvalia Nuoto Lamezia ai Campionati Italiani Estivi

Ai Campionati Italiani Estivi di Categoria ed Esordienti A e B su Base Regionale disputati negli scorsi giorni a Cosenza l’Arvalia Nuoto Lamezia si è aggiudicata il secondo posto

Un “risultato davvero prestigioso”. E’ così che mister Massimo Borracci ha commentato l’ottima riuscita del team Arvalia Nuoto Lamezia ai Campionati Italiani Estivi di Categoria ed Esordienti A e B su Base Regionale disputati negli scorsi giorni a Cosenza.

«Continua l’escalation della nostra squadra – ha rimarcato con grande gioia il coach della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme – tutte le volte che i nostri atleti scendono in acqua, migliorano. Ci siamo classificati secondi, ma a pochi punti di differenza rispetto a una squadra ben più numerosa e più matura della nostra. Per noi l’età media si aggira intorno ai 13, 14 e 15 anni e questa cosa è estremamente positiva, in quanto ciò significa che questi ragazzi sono proiettati nel futuro».

«Impossibile non evidenziare, tra i risultati di spicco, le 5 medaglie d’oro di Gianluca Pittelli negli esordienti: domina in tutte le sue gare – ha sottolineato il mister – grandi risultati sono anche quelli ottenuti da Martina Maglia nel dorso, che si era candidata alla medaglia d’argento ai campionati italiani e in questo momento nei 100 dorso ha il primo e il secondo tempo, così come Pittelli nei 200 misti e 100 rana. Ottimi risultati anche quelli di Gabriele Muggeri, che ha fatto il record regionale nei 100 delfino e la vittoria nei 200 delfino. Grandi gare poi, sono state quelle di Demis Lico e Danila Gullo; Giorgio De Pace ha conseguito tempi importanti in stile libero. E importanti sono anche le 5 medaglie di Alessia Nosdeo, tornata alle gare dopo un lungo periodo: in pochi mesi ha raggiunto un grado di preparazione che l’ha portata ad abbassare tutti i suoi record personali. Prevedo un futuro roseo per lei».

E ancora: «Di rilievo sono i risultati di Federica Turtoro nella gara dei 400 misti. Aurora Furci si sta sbloccando su tempi importanti – ha fatto notare Borracci – per la prima volta si è cimentata nei 1500 stile, vincendo nettamente la gara. Lei sta cominciando a maturare tutto il lavoro fatto in questi anni. Nel momento giusto e all’età giusta si sta prendendo le sue soddisfazioni. Sono andati molto bene, poi, anche Angelo Talarico, Leonardo Grasso e Cristina Galati, che sono state le punte della squadra, meno numerosa rispetto alle altre, ma davvero di qualità. Ma devo dire che tutti i nostri atleti sono migliorati molto e hanno fatto i loro personali, nonostante l’età giovanissima dell’intero team».

Più nel dettaglio, ecco i risultati conseguiti nelle singole gare:

Gianluca Pittelli – 1° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi, 1° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi, 1° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Maschi, 1° posto nei 200m Rana Esordienti A Maschi, 1° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Maschi;

Daniel Lico – 1° posto nei 50m Farfalla Esordienti B Maschi, 2° posto nei 200m Misti Esordienti B Maschi, 2° posto nei 100m Farfalla Esordienti B Maschi;

Martina Maglia – 1° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Femmine, 2° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Femmine, 2° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Femmine;

Riccardo Pio D’Ippolito – 1° posto nei 200m Stile Libero Esordienti B Maschi, 2° posto nei 200m Dorso Esordienti B Maschi, 3° posto nei 200m Misti Esordienti B Maschi, 3° posto nei 100m Dorso Esordienti B Maschi;

Gabriele Muggeri – 1° posto nei 100m Farfalla Esordienti A Maschi, 1° posto nei 200m Farfalla Esordienti A Maschi, 2° posto nei 100m Dorso Esordienti A Maschi, 3° posto nei 100m Stile Libero Esordienti A Maschi;

Danila Gullo – 1° posto nei 200m Dorso Unica Femmine, 1° posto nei 100m Dorso Unica Femmine, 2° posto nei 50m Stile Libero Unica Femmine, 3° posto nei 200m Misti Unica Femmine, 3° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine;

Aurora Furci – 1° posto nei 50m Stile Libero Unica Femmine, 1° posto nei 1500m Stile Libero Unica Femmine, 1° posto nei 100m Stile Libero Unica Femmine, 1° posto nei 200m Misti Unica Femmine, 2° posto negli 800m Stile Libero Unica Femmine, 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine;

Gaia Anna Silvana Ottaviano – 2° posto nei 200m Dorso Unica Femmine, 2° posto nei 50m Dorso Unica Femmine, 2° posto nei 100m Dorso Unica Femmine, 3° posto nei 50m Stile Libero Unica Femmine;

Giorgio De Pace – 1° posto nei 50m Stile Libero Unica Maschi, 1° posto nei 50m Stile Libero Unica Maschi, 1° posto nei 100m Rana Unica Maschi, 1° posto nei 100m Stile Libero Unica Maschi,

3° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi;

Riccardo Garritano – 1° posto nei 50m Stile Libero Unica Maschi;

Angelo Talarico – 1° posto nei 400m Misti Unica Maschi, 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi, 1° posto nei 200m Misti Unica Maschi, 1° posto nei 800m Stile Libero Unica Maschi, 3° posto nei 100m Farfalla Unica Maschi;

Cristina Francesca Galati – 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Femmine, 1° posto negli 800m Stile Libero Unica Femmine, 1° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine, 1° posto nei 1500m Stile Libero Unica Femmine;

Gaia Anna De Sando – 2° posto negli 800m Stile Libero Unica Femmine, 2° posto nei 400m Stile Libero Unica Femmine;

Alice Renda – 3° posto negli 800m Stile Libero Unica Femmine, 3° posto nei 400m Stile Libero Unica Femmine;

Demis Francesco Lico – 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi, 1° posto negli 800m Stile Libero Unica Maschi, 1° posto nei 1500m Stile Libero Unica Maschi;

Gabriele Mascaro – 3° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi;

Leonardo Grasso – 1° posto nei 200m Dorso Unica Maschi, 2° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi, 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi, 2° posto nei 100m Dorso Unica Maschi, 2° posto negli 800m Stile Libero Unica Maschi;

Alessia Nosdeo – 2° posto nei 50m Farfalla Unica Femmine, 2° posto nei 200m Misti Unica Femmine, 2° posto nei 100m Farfalla Unica Femmine, 3° posto nei 100m Rana Unica Femmine, 3° posto nei 50m Rana Unica Femmine;

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto nei 200m Misti Unica Maschi, 1° posto nei 100m Dorso Unica Maschi, 3° posto nei 50m Farfalla Unica Maschi;

Giulio Torcasio – 1° posto nei 200m Misti Unica Maschi, 2° posto nei 200m Dorso Unica Maschi, 3° posto nei 100m Dorso Unica Maschi;

Federica Turtoro – 1° posto nei 400m Misti Unica Femmine;

Carlo Perri – 2° posto nei 100m Rana Unica Maschi, 3° posto nei 200m Misti Unica Maschi;

Mariafrancesca Cimino – 3° posto nei 200m Dorso Unica Femmine;

Alessia Banditelli – 1° posto nei 100m Farfalla Unica Femmine, 3° posto nei 50m Rana Unica Femmine;

Benedetta Gaetano – 3° posto nei 200m Rana Unica Femmine;

Alice Renda – 3° posto nei 400m Stile Libero Unica Femmine.

Una riuscita più che soddisfacente per i giovanissimi atleti della Arvalia Nuoto Lamezia, resa possibile grazie al fondamentale contributo anche di Carol Serra, Antonio Di Natale, Fabiola Currado, Andrea Furci, Francesco Gallo, Valeria Turtoro, Rosetta Erika Caputo, Francesco Perri, Chiara Maria Macrì e Angelo Ventura.