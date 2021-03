Sellia Marina. Contrasto allo spaccio di stupefacenti: un arresto

L’uomo, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari per una tentata estorsione compiuta ai danni di un artigiano di Sellia Marina solo pochi giorno orsono, continuava la lucrosa ed illecita attività di spaccio

Ad esito di un servizio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Sellia Marina, coadiuvati da un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno tratto in arresto L.C., 40enne di Sellia Marina, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’uomo, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari per una tentata estorsione compiuta ai danni di un artigiano di Sellia Marina solo pochi giorno or sono, continuava la lucrosa ed illecita attività di spaccio, tanto che a seguito di perquisizione dell’abitazione e delle relative pertinenze venivano rinvenuti circa 200 grammi di infiorescenze di marijuana unitamente a bilance di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi da vendere al dettaglio.

Ad esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto a carico dell’uomo l’ulteriore misura dell’obbligo di dimora nel comune di Sellia Marina.