Serrastretta (CZ). Registrati due casi di persone positive al Covid-19

Il sindaco di Serrastretta, Felice Maria Molinaro, tramite un avviso sulla pagina Facebook del Comune, ha informato la popolazione che due cittadini sono risultati positivi al Covid-19

Ecco il comunicato del sindaco:

Aggiornamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale al 28.10.2020. In riferimento alla precedente comunicazione del 24 ottobre 2020, con la quale si dava notizia di alcuni casi di positività al nuovo Coronavirus (accertata o da verificare), anche nel territorio comunale, si ritiene necessario aggiomare la popolazione sulla situazione e sulle misure intraprese.

Alla data odiema sono due i casi accertati, a seguito dell’esito dei tamponi effettuati dall’Asp.

Altre due persone con sospetto di avvenuto contagio, stabilito sulla base di tampone rapido effettuato spontaneamente dalle stesse presso laboratorio privato, saranno sottoposte a verifica di positività tramite tampone molecolare.

E’ in corso, da parte dell’Asp, un’ulteriore campagna di tamponi a familiari e soggetti entrati in contatto con i casi accertati o sospetti, che sono relativi alla zona di Cancello. Tutte le persone coinvolte sono gia da giorni in isolamento domiciliare fiduciario.

Nel frattempo, per un monitoraggio più veloce della situazione e per tranquillizzare la cittadinanza, il Comune si è fatto carico, con proprie risorse e mezzi, in collaborazione con personale dell’UCCP del Reventino, di far eseguire n. 8 test sierologici a persone risultate esposte ad alto rischio di contagio, ottenendo per tutti un esito negativo.

Relativamente alle scuole comunali, in questi giomi:

• è stata effettuata la sanificazione, eseguita da ditta specializzata con prodotti certificati, di tutti i locali della scuola dell’infanzia di Angoli, della scuola primaria di Cancello e della scuola secondaria di primo grado di Migliuso;

• Sono stati sanificati tutti gli scuolabus in servizio sul territorio;

• E’ stato effettuato il test sierologico a tutti e 4 gli autisti degli scuolabus.

L’Amministrazione sta mettendo in atto tutte le misure possibili a tutela della salute dei cittadini, in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro ed alle Forze dell’ordine.

Colgo l’occasione per invitare la popolazione a mantenere la calma, ad evitare pettegolezzi o indiscrezioni, nel pieno rispetto delle persone coinvolte, senza fomentare situazioni di allarme e/o panico e senza mettere a disagio dei concittadini che vivono già la preoccupazione di essere entrati in contatto con il virus.

Appellandomi al vostro senso di responsabilità, vi invito a continuare nel rispetto delle prescrizioni, limitando, ai soli casi di necessità, le uscite e i contatti interpersonali al di fuori del nucleo familiare convivente.

Il Sindaco Felice M. Molinaro