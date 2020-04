Serrastretta: sindaco intensifica i controlli su barbieri ed estetisti abusivi

Il sindaco di Serrastretta, Felice M. Molinaro, sulla pagina Facebook del comune, informa che:

come è noto, da giorno 11 marzo 2020 è stata disposta a sospensione delle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti.

Tale misura è stata assunta in considerazione della particolarità di queste professioni, che impone una distanza molto ravvicinata con i clienti. Tuttavia riceviamo periodicamente segnalazioni di operatori abusivi che continuano ad erogare servizi presso il proprio domicilio o presso quello del cliente.

Ciò è estremamente grave perchè realizza un elevatissimo rischio di diffusione epidemiologica da coronavirus, mettendo in serio pericolo la salute pubblica dei cittadini. Tale pratica, oltre ad essere illegale, non è corretta verso i professionisti in regola, che stanno osservando la sospensione della propria attivita e vedono ulteriormente danneggiata la loro situazione sul piano economico. Ai cittadini tutti, pur comprendendo il disagio della situazione si raccomanda di non chiedere ai vari operatori del settore di eseguire prestazioni in violazione alle restrizioni e ai divieti vigenti.

E’ necessario fare di tutto per limitare la diffusione del contagio, non possiamo permetterci di commettere errori le cui conseguenze ricadrebbero anche sugli altri.

Si evidenzia al riguardo che, di concerto con la locale Stazione Carabinieri, è stata disposta l’intensificazione dei controlli allo scopo di prevenire attività illegali o difformi alle regole vigenti.

Il Sindaco Felice M. Molinaro